Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 октября 2021 года увеличилось на 101 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 50 560.

Из общего числа болеющих 611 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 82 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 693 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 475. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 86 заражений COVID-19, за весь период - 43 085.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 48 592.

За последние сутки в России выявлено 24 522 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 215 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 535 548 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 955 человек, с начала пандемии - 6 692 722. Также за сутки зафиксировано 887 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 208 142 человека.