АО «Транснефть – Сибирь» провело учения на заболоченном участке нефтепровода

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело комплексное учебно-тренировочное занятие на тему «Устранение аварии с выходом нефти на заболоченном участке магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев» в Уватском районе Тюменской области.

В мероприятии приняли участие спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) АО «Транснефть – Сибирь», базирующегося в Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ, г. Тюмень), бригады дополнительной аварийно-спасательной группы ПАСФ при Тобольском управлении магистральных нефтепроводов (УМН), линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛПДС «Уват» и центральной ремонтной службы Тобольского УМН. Отрабатывались действия персо-нала при устранении условной нештатной ситуации с разгерметизацией трубопровода в заболоченной местности.

По сценарию на магистральном нефтепроводе управляющий диспетчер территориального диспетчерского пункта (ТДП) в г. Тюмени зафиксировал снижение давления, после чего условно остановил транспортировку нефти. Были оповещены руководители подразделений и служба безопасности Тобольского УМН, государственные контрольные и надзорные организации.

Патрульная группа определила точку условного выхода нефти. Для локализации и ликвидации последствий «разлива» в расчетное время на место прибыли спасатели ПАСФ предприятия, а также бригады, сформированные из персонала ЛАЭС ЛПДС «Уват», центральной ремонтной службы УМН. Аварийный участок нефтепровода проходит по заболоченной местности. Протяженность болота составляет 990 м, глубина местами достигает 6 м.

В ходе работ были установлены боновые заграждения общей протяженностью 400 м, три нефтесборщика, емкости для собранной жидкости, обустроены подъездные пути с использованием сборно-разборного дорожного покрытия. Силами спасателей и ремонтных бригад проведены работы по подготовке котлована и установке ремонтной поворотной ка-меры для выполнения мероприятий на слабонесущих грунтах и болотах II типа. Выполнено устранение условного дефекта методом вырезки «катушки» (новый участок трубы, установленный взамен поврежденного).

В тренировке было задействовано более 100 человек и свыше 85 единиц техники. Для перевозки спецтехники и оборудования использовался аварийный поезд СУПЛАВ.

Условный разлив нефти локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила эколого-аналитическая лаборатория Тобольского УМН.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал ПАСФ АО «Транснефть – Сибирь» и ремонтных бригад Тобольского УМН продемонстрировал высокий уровень подготовки, оперативность, слаженность и правильность действий при локализации и ликвидации условной аварийной ситуации.