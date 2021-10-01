На Ямале пик заболеваемости гриппом ожидается с ноября по декабрь

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На Ямале вакцинацию от гриппа прошли уже более 50 тысяч взрослых и столько же детей. Особый акцент эпидемиологи делают на группах риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, граждане старше 60 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

В больницах работают бригады медиков, которые выезжают в организации для вакцинации персонала. Так, 30 сентября в Надымском районе привили порядка тридцати работников центральной библиотеки.

- Сотрудники больницы по заявкам от организаций составляют план-график и проводят выездную вакцинацию. Медики Надымской больницы совершили более 60 выездов на газодобывающие предприятия и объекты соцсферы города. Привито более 1 500 человек, это пятая часть от всех вакцинированных по району на данный момент, - рассказала главный врач Надымской больницы Наталья Калиберда.

Сама процедура вакцинации проходит в два этапа. Сначала врач измеряет у пациента давление, температуру, частоту дыхания и собирает анамнез. А затем, только после положительного заключения, выдается направление на прививку. На следующий день у пациента может возникнуть легкое недомогание. По словам медиков, это не повод для паники. Так вакцина «приживается» в организме.

В этом году пик заболеваемости гриппом ожидается с ноября по декабрь, поэтому врачи рекомендуют сделать прививку в начале осени, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю.