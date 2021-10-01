Тазовский суд обязал местные власти убрать 25 свалок, обнаруженных в границах Газ-Сале Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в границах села Газ-Сале. Отходы были обнаружены в ходе проверки, организованной ведомством.

- В границах села Газ-Сале установлено наличие несанкционированных свалок из твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек и других видов мусора, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим главе администрации было внесено представление об устранении нарушений закона, которое так и не было исполнено. Далее последовало обращение в суд с иском, согласно которому власти обязаны устранить 25 несанкционированных свалок площадью более 12 гектаров.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле ведомства.