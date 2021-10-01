В следующем году на Ямале начнется активное благоустройство дворов

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

На Ямале завершается сезон благоустройства. В этом году в округе появилось почти сто новых парков, скверов и игровых площадок. Большинство из них жители уже оценили.

- За последние три года мы хорошо поработали по общественным территориям. Благодаря новым объектам наши города и поселки стали уютнее. Задача на следующий год - идти во дворы и создавать там комфортные пространства, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Также глава региона призвал всех ямальцев не сбавлять тем и активно участвовать в выборе территорий для благоустройства и разработке проектов.

- Благодаря вашему неравнодушию наш округ становится по-настоящему комфортным, - добавил он.