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Происшествия1 октября 2021 7:53

Пожилой муравленковец попался на пьяной езде без прав

Теперь ему грозит крупный штраф или уголовная ответственность
Марина Прохорова
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Пожилой муравленковец попался на пьяной езде без прав

Пожилой муравленковец попался на пьяной езде без прав

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, севшего за руль после употребления спиртного. Все началось 28 сентября, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ» под управление данного гражданина, который, по внешним признакам, был пьян.

- В ходе проверки документов госавтоинспекторы установили, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, а на момент задержания он был лишен водительских прав, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас муравленковец обвиняется по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.