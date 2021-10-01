На Ямале предприниматели и самозанятые могут получить бесплатные налоговые консультации

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале предприниматели и самозанятые граждане могут получить бесплатные налоговые консультации. Для этого необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», где на постоянной основе работает специалист данной сферы.

Налоговый консультант помогает представителям бизнес-сообщества пройти государственную регистрацию, выбрать режим налогообложения, заполнить декларацию, разъясняет положения нормативных актов и представляет интересы бизнеса в Федеральной налоговой службе.

- Вопросы по налоговой сфере традиционно входят в топ самых актуальных, и это неудивительно: для предпринимателей язык налоговых органов зачастую непонятен. Именно поэтому в 2019 году с открытием центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое мы задумались о том, что внедрение услуги налогового консультанта помогло бы предпринимателю общаться с представителями налоговой службы в доступном формате. Налоговый консультант - это уникальная услуга центра «Мой бизнес», действующая только на Ямале, и она пользуется большим спросом у предпринимателей, - рассказал руководитель окружного центра «Мой бизнес» Евгений Жирнель.

Задать вопросы налоговому консультанту можно по телефону: +7 922 457 69 65. Также доступно очное общение по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 2/3.