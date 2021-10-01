Погода на Ямале на 1 октября: снег с дождем и сильный ветер

Погода на Ямале на 1 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.

Надым: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью -1. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью -1. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: облачно и дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер 7-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью -1. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.