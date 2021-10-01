Специалисты Тарко-Салинской ЦРБ приедут в Уренгой и Ханымей для осмотра жителей

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жителей Уренгоя и Ханымея приглашают на прием к медикам Тарко-Салинской ЦРБ. Специалисты приедут проконсультировать граждан 2 октября

Так, в поликлинике Уренгойской участковой больницы проведут приемы кардиолог и онколог. Посетить специалистов можно будет с 10:00 до 16:00. Предварительная необходимо записаться по телефону: 8(34934) 9-22-06.

А в Ханымей прибудет мобильная бригада. В передвижном медицинском комплексе специалисты проведут диспансеризацию, в том числе углубленную, для пациентов, переболевших коронавирусом. Основной прием проведут по предварительно составленным спискам.

«КАМАЗ» будет располагаться возле Ханымейской участковой больницы со стороны детского отделения. Режим работы: с 9:30 до 16:00. За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 8(34997) 2-70-88.