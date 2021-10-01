В Салехарде более трех с половиной тысяч жителей прошли диспансеризацию Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде прошло заседание комиссии по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями. Возглавила его заместитель главы города Лариса Евдокимова.

На нем рассматривались вопросы о вакцинации жителей в период заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, а также диспансеризация определенных групп населения.

В первую очередь вакцинация проводится для работников образования, медиков и людей старше 60 лет. До 27 сентября вакцинация на предприятиях города проводилась двумя прививочными бригадами, а сейчас их число возросло до четырех.

На сегодняшний день диспансеризацию прошли 3 778 салехардцев. Она включает в себя профилактический осмотр и дополнительные методы обследования. После этого врач определяет группу здоровья пациента и дает ему определенные рекомендации по лечению.

- Призываю всех граждан посетить Центр здоровья Салехардской окружной клинической больницы, чтобы пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Все это абсолютно бесплатно, - сообщила заведующая поликлиникой ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» Наталья Хохлова.