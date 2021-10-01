Педагог из Ноябрьска занял 16 место в конкурсе «Учитель года России - 2021»

Фото: администрация Ноябрьска

Педагог из Ноябрьска Александр Бабаев, отправившийся в Ростов-на-Дону для участия в конкурсе «Учитель года России - 2021», не попал в число лауреатов. Он занял 16 место, остановившись в шаге от финала.

В рамках конкурса в образовательных учреждениях города прошли «Методические мастерские» и «Мастер-классы». Александр Бабаев просвещал ребят в юридической гимназии.

Также он получил приглашение в Отраслевой Экспертный совет наставников движения «Юниоры Росатома». Корпоративная Академия предложила ему записать авторский мастер-класс и урок по физике для дальнейшего тиражирования.