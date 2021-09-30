Жизнь продолжается: в столице Ямала состоялось открытие традиционной спартакиады энергетиков

Дубровских Александр Викторович

Маски, перчатки, санитайзеры... Но и в этих реалиях люди продолжают ходить на работу, совершать покупки в магазинах и заниматься спортом. Более того, физкультура становится дополнительным способом профилактики возможных проблем со здоровьем, и это отлично понимают в социально ответственных организациях. В столице Ямала компании «Салехардэнерго» удалось организовать традиционные спартакиады и в прошлом году, и в этом. О победах и пути к ним нашему изданию поведал исполняющий обязанности генерального директора АО «Салехардэнерго» Александр Викторович Дубровских.

- Здравствуйте, Александр Викторович. Расскажите, пожалуйста, как давно в компании «Салехардэнерго» начали проводить подобные спортивные праздники и что они значат для ямальских коммунальщиков?

- Первые соревнования состоялись в марте 2012 года и были приурочены ко Дню работника торговли и жилищно-коммунального хозяйства. С каждым годом движение набирало обороты, завоёвывая сердца энергетиков. Сегодня без спортивных первенств трудно представить нашу жизнь, они превратились в прекрасную традицию. Даже в 2020-м, в весьма непростых условиях, спартакиада, пусть без массовых и контактных дисциплин, но стала реальностью. С соблюдением всех требований Роспотребнадзора удалось провести её и в этом году. Нынешняя спартакиада становится уже 18-й в истории предприятия, участникам предстоит состязаться в десяти видах спорта.

Спортивные состязания

- А по каким дисциплинам проходили соревнования вначале и какие были включены в программу позже?

- В 2012-м было всего три вида спорта: волейбол, шахматы и дартс. За победу боролись четыре команды. Интересно, что в том же году была организована вторая спартакиада, в которой приняли участие уже шесть команд. И так – шаг за шагом – возрастал интерес, росла массовость. Со временем в программу включили настольный теннис, боулинг, стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, из лука и арбалета, перетягивание каната, нарды, а также весьма экзотичные для Салехарда бампербол и корнхолл. Вне зачёта проводили жим штанги лёжа, армспорт, а к 75-летию Великой Победы ещё и военизированную эстафету.

- Наверняка были и другие первенства. Может быть, что-то не вполне обычное?

- Были. Помимо спартакиад, которые до 2019-го проходили дважды в год, устраивали и другие соревнования. Например, в 2016-м атлеты «Салехардэнерго» состязались с представителями правоохранительных органов города и, кстати, сумели одержать победу в этом чемпионате. Также можно вспомнить гонки на снегоходах и квадроциклах, соревнования по зимней рыбалке и ловле рыбы на спиннинг. В нынешней спартакиаде мы впервые в истории не только нашего предприятия, но наверное и в истории округа опробуем игру в кёрлинг.

Спортивные состязания

- Говорят, что энергетики смогли заразить своим спортивным задором всю столицу Ямала. О каких состязаниях идет речь?

- Это действительно так. В течение четырёх лет в спартакиадах компании, помимо сотрудников структурных подразделений, также принимали участие энергетики предприятий «РСК Ямала» и «Ямалкоммунэнерго». На общегородском уровне проходили и шесть открытых турниров по бильярдному спорту на Кубок Энергетиков. Кроме того, большой интерес среди жителей Салехарда вызвали соревнования по бамперболу, которые мы устраивали.

- Согласитесь, одних соревнований мало, ведь спорт должен превратиться в образ жизни...

- Именно так и произошло в «Салехардэнерго». С каждым годом в спортивное движение включается всё больше и больше сотрудников, причём выступления в составе сборных на соревнованиях для большинства энергетиков переросли в привычку заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Более того, к нашим работникам присоединяются и члены их семей. Ну а руководство старается этому всячески помогать.

Спортивные состязания

- Может быть, существует какой-то документ, регламентирующий такую социальную деятельность?

- Этому посвящена целая глава Коллективного договора. Там указано, какие условия компания создаёт, чтобы работники могли регулярно заниматься спортом и укреплять своё здоровье. Речь, в частности, об аренде спортивных залов, проведении различных первенств и так далее.

- Такое внимание к физкультуре и спорту заслуживает всяческого поощрения, не правда ли?

- К счастью, наша позитивная деятельность не осталась незамеченной. В 2015 году, например, компания стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурной работы среди предприятий с численностью до 2000 работников, а в 2017-м – одержала победу в аналогичном конкурсе среди предприятий с численностью работников от 500 до 2000 человек. В 2015 году нам удалось занять третье место в конкурсе "Спортивная элита Ямала", в 2016 и 2017 годах и вовсе стать победителями окружного первенства. В 2018-м руководство «Салехардэнерго» было отмечено благодарностью министра спорта России.

- А какими спортивными победами могут похвастать сотрудники предприятия?

- Наши команды традиционно участвуют в городских спартакиадах трудовых коллективов, причем во всех 13 дисциплинах. По итогам этих первенств энергетики регулярно входят в число лучших атлетов, в 2015-2018 годах коллектив стабильно занимал места в топ-3 призёров в общекомандном зачёте.

Спортивные состязания

- Что же ждет сотрудников, которые проявляют себя в спортивной сфере наиболее активно?

- Их ждет здоровье и хорошее настроение, ведь спорт сам по себе является большим удовольствием и наградой. Но и без поощрений от «Салехардэнерго», конечно, тоже не обходится. Каждый год участники городских соревнований получают премии, победителям наших спартакиад вручаем призы и денежные вознаграждения, а в 2019 году вдобавок появилась интересная традиция. Спортсмены-активисты выезжают к горе Рай-Из, где мы все вместе делаем зарядку, отдыхаем и набираемся позитива.

- Ну и в завершение... Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.

- План очень простой: сделать всё возможное, чтобы абсолютно все сотрудники компании могли заниматься спортом и физкультурой в своё удовольствие. Тренируешься – значит живёшь, радуешься, получаешь массу положительных эмоций.

А ещё хочется выразить большую благодарность за помощь в организации и проведении наших мероприятий депутату Городской Думы Салехарда Ларисе Дмитриевне Цупиковой, начальнику спортивного комплекса ЯМК «Студенческий» Марии Романовне Жолка, директору МАУ «Центр физической культуры и спорта» Вадиму Владимировичу Кугаевскому. Спасибо всем неравнодушным!