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Общество30 сентября 2021 15:14

В День сердца ямальцев, переболевших коронавирусом, призывают обследоваться

Источник:kp.ru
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В медучреждениях ЯНАО прошла акция «Сердце для жизни», главной целью которой стала профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в акции поучаствовали свыше тысячи ямальцев.

В Салехарде северяне прошли экспресс-обследование в центре национальных культур, а в городах Лабытнанги, Муравленко, Аксарке и Ноябрьске островки здоровья организовали в поликлиниках.

Жители Тарко-Сале получили консультацию кардиолога, а в Надыме врачи Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики организовали выездное обследование в центре помощи семье и детям «Домашний очаг».

Более того, в Аксарке, Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое и Ноябрьске доктора посетили образовательные учреждения, где провели полезные открытые уроки.