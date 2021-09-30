Фото: Правительство ЯНАО

Между Салехардом и Надымом вновь начнут курсировать пассажирские автобусы, рассчитанные на 19 мест. Первый рейс состоится уже 10 октября.

В неделю автобус будет совершать три оборотных рейса: по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Салехарда - в 6:30 утра от остановки «Рынок», а из Надыма - в 13:30 от мкр. Лесной. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость проезда в одну сторону - две тысячи рублей.

Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, а также в диспетчерской службе перевозчика по номеру телефона: 8-902-81-6-41-13.

Напоминаем, что проезд по дороге Надым - Салехард будет открыт для всех видов транспорта с 1 октября.