Свора из пятнадцати диких собак загнала жительницу Нового Уренгоя в такси

Свора из 15 диких собак загнала жительницу Нового Уренгоя в такси Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Нового Уренгоя подверглась нападению стаи собак, возвращаясь домой после ночной смены. По словам северянки, животных было больше пятнадцати, а чтобы спастись, ей пришлось вызвать такси. Об этом она рассказала в сообществе «ГОРОРО Новый Уренгой».

- От проходной компании «Велесстрой» я прошла половину пути в сторону ТРЦ «Бумеранг», а затем на меня напали три большие белые собаки. У них морды были очень злые, они оскалились, рычали, лаяли по-сумасшедшему, я думала, что они загрызут меня. Тогда я быстро пошла обратно, а они бежали за мной, дальше я вызвала такси. Когда мы ехали обратно, они были на том же месте, затем целая стая из пятнадцати собак неслась за машиной и лаяла, - написала горожанка.

По словам северянки, охранники рядом расположенной организации ранее стали свидетелями того, как бродячие псы напали на прохожего - они покусали мужчину и разорвали ему брюки. Также женщина добавила, что эта же свора уже давно терроризирует здесь людей.

В комментариях к посту женщине предложили обходить данную территории, а с собой носить шокер или газовый баллончик. Также пользователи соцсети массово возмутились, что нынешний закон защищает безнадзорных псов от людей, а не наоборот. Особенно ямальцы переживают за детей, которые могут пострадать от зубов одичавших собак, сообщает «МК-Ямал».