В Приуральском районе открылся передвижной пункт вакцинации для тундровиков

Фото: Правительство ЯНАО

В центре Аксарки открылся мобильный прививочный пункт для тундровиков. Он будет работать каждую среду, принимая коренных жителей, готовых привиться от коронавируса. Попасть на вакцинацию можно без предварительной записи. Отметим, что пункт оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами.

- Жители тундры - не частые гости в больнице. Гораздо чаще они бывают в центре поселка, в том числе в администрации. Поэтому приняли решение разместить мобильный пункт именно там. Конечно, пройти вакцинацию могут все желающие, никому не отказываем. Даже в таком небольшом селе, как Аксарка, у жителей должна быть возможность в любой день привиться от коронавируса, - рассказал главный врач Аксарковской больницы Владимир Баннов.

Сначала все посетители мобильного пункта проходят анкетирование, осмотр врача и только потом им делается прививка. В наличии есть все стерильные материалы, а вакцина хранится в специальном холодильнике.

Напоминаем, что всего на Ямале работает 79 пунктов вакцинации. Записаться на прививку от коронавируса можно на портале «Госуслуги» или через колл-центр больницы.