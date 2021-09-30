На Ямал пришли два новых пассажирских катера КС-162

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Ямал получил два новых пассажирских катера КС-162. Водную технику, пришедшую из Костромы в Салехард, закупили по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Каждое судно рассчитано на 44 места, 8 из них - для маломобильных пассажиров.

Катера оптимально подходят для северного климата: могут пройти 600 километров без дозаправки и развивают скорость до 40 км/час. Также они оснащены системой отопления в рубке, пассажирском салоне и санузле. А небольшая осадка позволит им ходить по мелководным протокам Оби, принимая пассажиров на борт даже с необорудованного берега.

- Маршрутная сеть новых катеров еще определяется. Мы прорабатываем наиболее оптимальные направления для этих судов. В навигацию следующего года они уже выйдут на установленные маршруты, - рассказал начальник отдела развития водного транспорта окружного департамента Алексей Костогрыз.

В ближайшее время будут проведены ходовые испытания с проверкой узлов и агрегатов на предмет исправности и работоспособности. После этого катера законсервируют до следующего лета, а с началом навигации они будут перевозить пассажиров.

Также добавим, что к концу года в округ придут два судна на воздушной подушке «Нептун 23».