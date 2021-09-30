Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 сентября 2021 года увеличилось на 99 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 99 человек. С начала периода количество заболевших достигло 50 459.

Из общего числа болеющих 610 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 84 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 692 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 460. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 87 заражений COVID-19, за весь период - 42 999.

Выздоровели за последние сутки 85 человек, с начала пандемии - 48 501.

За последние сутки в России выявлено 23 888 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 020 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 711 26 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 826 человек, с начала пандемии - 6 672 767. Также за сутки зафиксировано 867 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек.