В Тазовском укушенный собакой ребенок получит денежную компенсацию от администрации Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района помогла семье ребенка, которого покусал бездомный пес, добиться моральной компенсации. Выплатит ее администрация райцентра, которая обязана контролировать число беспризорных животных в поселке.

- Установлено, что в июне 2021 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, бездомная собака укусила ребенка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания, - рассказали в ведомстве.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации района компенсации морального вреда.

В итоге суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав власти выплатить семье 50 тысяч рублей.