В Ноябрьске осудят пожилую женщину, которая незаконно присвоила 400 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске будут судить 62-летнюю местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при получении субсидий.

- По данным следствия, в январе 2017 года женщине и членам ее семьи была предоставлена в бессрочное владение трехкомнатная квартира. В марте этого же года трое членов семьи выехали на постоянное место жительства в иностранное государство, однако ноябрянка скрыла этот факт от администрации города и продолжила указывать их в заявлениях о предоставлении ей и вышеуказанным членам семьи субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Таким образом, благодаря придуманной схеме, с апреля 2017 года по март 2021 года обвиняемая незаконно похитила около 400 тысяч рублей

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.