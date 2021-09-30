Житель Ханымея купил у мошенника дорогу автозапчасть Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 45-летний житель поселка Ханымей, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел купить деталь для автомобиля, но вместо этого лишился денег. Все началось в августе текущего года, когда потерпевший оставил на одном из сайтов заявку на покупку автоматической коробки передач для легковой машины. Для связи с предполагаемым продавцом он указал адрес электронной почты.

- 10 сентября мужчине пришло сообщение, в котором говорилось, что данная автозапчасть имеется в наличии. Позвонив по номеру, указанному на сайте, северянин договорился с якобы сотрудником магазина о ее покупке и доставке, а затем перечислил 44 тысячи рублей. Но в итоге автозапчасть так и не пришла, а сайт интернет-магазина пропал из сети. Телефон продавца также оказался недоступен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».