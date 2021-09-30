Начальника Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» уличили в коррупции Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале начальника Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» уличили в коррупции. Выявила нарушение закона районная прокуратура во время проверки.

- Установлено, что в течение 2017 года учреждение заключило 16 госконтрактов с одним подрядчиком на содержание и ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард. Обеспечение приемки выполненных работ возлагалось на начальника Надымского филиала дирекции, который состоял в близких отношениях с руководством подрядной организации (дружба, длительная работа в одной организации и прочее), - рассказали в ведомстве.

При этом руководитель филиала не сообщил о возникшем конфликте интересов своему непосредственному начальнику. Кроме того, он принял работу, выполненную с нарушением установленных стандартов и технологий.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление, по результатам рассмотрения которого договор с начальником Надымского филиала расторгнут в связи с утратой доверия.

Кроме того, указанным действиям будут дана уголовно-правовая оценка.