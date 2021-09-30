На Ямале иномарка на полной скорости врезалась в экскаватор: водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямале произошло трагическое ДТП, в котором погиб человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 29 сентября на 733 километре автодороги Сургут-Салехард.

- Около 09:55 утра водитель, находившийся за рулем автомобиля «Ford», существенно превысил скоростной режим, а затем врезался в стоящий на обочине экскаватор. При этом мужчина даже не пытался затормозить, - добавили в ведомстве.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте до приезда бригады скорой помощи.

Отметим, что за прошедшие сутки в регионе произошло 13 ДТП, а с начала года - 3 530, в которых 22 человека погибли и 201 получил травмы, в том числе 18 детей.