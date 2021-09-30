В Новом Уренгое появятся два спорткомплекса «Северный характер»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал в своих соцсетях о комплексной программе по развитию города на ближайшие годы. Акцент сделан на дорогах, благоустройстве, строительстве и озеленении.

Так, в газовой столице появятся современный культурный центр, новые школы, кванториум и два спортивных зала «Северный характер» (на базе МЦ «Молодежный» и спортшколы «Сибирские медведи»). Кроме того, планируется дальнейшее развитие парка Дружба и мкр. Парковый.

Также в городе продолжается снос аварийного жилья - все деревяшки расселят за два года.

Еще одна задача - сделать хорошую дорогу между районами Лимбяяха и Коротчаево, чтобы обеспечить доступность новых соцобъектов.

Далее в планах - глобальная реконструкция улиц Магистральная, Губкина и Таежная.

Что касается озеленения, то оно выйдет на новый уровень. Первый этап - 47 гектаров: около 6 тысяч кустарников, более 200 деревьев, а также ремонт и обустройство газонов.