В Лабытнанги начинает работу первый ямальский форум инициативного бюджетирования

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги стартовал первый ямальский форум инициативного бюджетирования «Уютный Ямал в лицах». Его участниками станут порядка ста человек.

- К нам приезжают специалисты со всех уголков Ямала. К работе форума присоединяются спикеры из Центра инициативного бюджетирования НИФИ. А экспертами выступят представители Департамента финансов ЯНАО, Департамента образования ЯНАО и Департамента внутренней политики ЯНАО, - рассказала глава города Марина Трескова.

Вчера, 29 сентября, для первых гостей организовали увлекательную экскурсию по городу, а уже сегодня начинается активная работа.

- Какой она будет - обязательно расскажу вам, но чуть позже, - добавила градоначальница.