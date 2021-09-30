Погода на Ямале на 30 сентября: дождь со снегом

Погода на Ямале на 30 сентября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 9-15 м/с.
Надым: переменная облачность и осадки. Днем +4, ночью +1. Ветер 7-14 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером - осадки. Днем +4, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 6-8 м/с.
Губкинский: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 8-13 м/с.
Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.