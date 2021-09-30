Погода на Ямале на 30 сентября: дождь со снегом

Погода на Ямале на 30 сентября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 9-15 м/с.

Надым: переменная облачность и осадки. Днем +4, ночью +1. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - осадки. Днем +4, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.