На Ямале упростят госрегистрацию трэколов и другой техники

Фото: Правительство ЯНАО

Уже с 1 октября Ямал станет пилотной площадкой для реализации проекта по проведению дистанционного осмотра самоходных машин и других видов техники.

Сейчас для осмотра самоходных машин и других видов техники инспекторы выезжают по месту ее нахождения. Но из-за удаленности некоторых населенных пунктов, месторождений нефти и газа это вызывало ряд сложностей. До регистрации собственник не вправе эксплуатировать транспортное средство, что влечет за собой неудобства и финансовые потери. Сейчас процедура по сверке сведений занимает до 20 дней, но после внедрения изменений она будет занимать один рабочий день.

Во время эксперимента проведение осмотра техники будет проводиться собственниками самостоятельно, с применением специального мобильного приложения. Оно позволит производить осмотр техники с фото- и видеофиксацией по заранее определенному программой алгоритму.

Пилотный проект продлится до октября 2022 года. В случае положительных результатов данная практика будет распространена на всей стране.