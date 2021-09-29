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Общество29 сентября 2021 14:25

С улиц Салехарда вывезли более тысячи кубометров отходов

Мусор собирали в течение четырех месяцев
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Возглавил его заместитель главы города Алексей Пекарь.

До начала лета на территории города числилось 83 несанкционированные свалки, из которых на данный момент ликвидировано 55, еще 17 будут убраны до конца года. По четырем свалкам проводится работа с собственниками земельных участков, а ставшиеся восемь планируется ликвидировать в следующем году.

Кроме того, летом было выявлено еще 19 несанкционированных свалок, из которых семь уже ликвидировано, а еще две планируется устранить до конца года в рамках экологической акции. Остальные будут ликвидированы в 2022 году.

Таким образом, за лето и начало осени было вывезено более 1 100 кубометров отходов.