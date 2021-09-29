На Ямале в рамках нацпроекта отремонтируют почти 50 километров дорог

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», в рамках которого в этом году в регионе отремонтируют 48 километров, из которых 39 - региональных и 9 - муниципальных.

Сейчас работы идут на подъезде к Ноябрьску, участках Пурпе-Пуровск, Лабытнанги-Харп, а также в Салехарде и Лабытнанги.

Кроме того, завершается ремонт пяти участков региональной дороги, идущей от границы Ямала до Губкинского. Рабочие уже восстановили водопропускные трубы, заменили разрушенные железобетонные плиты, уложили выравнивающий слой основания из черного щебня и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Сейчас на дороге укрепляют обочины, устанавливают барьерное ограждение, дорожные знаки и наносят разметку.

- Контроль за работами осуществляют специалисты технадзора Ноябрьского филиала дорожной дирекции, а также независимый контроль в лице Центра строительных технологий, - рассказал начальник отдела технического надзора Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция» Сергей Шлейгер.

Отметим, что всего в 2021 году на Ямале приведут в порядок 125 километров региональных и 75 километров муниципальных дорог.