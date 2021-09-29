Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 сентября 2021 года увеличилось на 98 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 98 человек. С начала периода количество заболевших достигло 50 360.

Из общего числа болеющих 607 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 692 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 448. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 86 заражений COVID-19, за весь период - 42 912.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 48 416.

За последние сутки в России выявлено 22 430 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 933 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 456 человек, с начала пандемии - 6 653 941. Также за сутки зафиксировано 857 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 206 388 человек.