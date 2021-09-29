В Муравленко открылась детская площадка в виде космической станции

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко завершилось обустройство детской площадки между домом №117 по ул. Ленина и домом №28 по ул. Пионерская. Там появился современный игровой комплекс с интересным названием «Космос».

Конструкция на детской площадке напоминает космический корабль, а сама территория не только отличается большим разнообразием игровых форм, но и безопасностью. Землю покрывает резиновое покрытие толщиной восемь сантиметров, что позволит уменьшить случаи детского травматизма.

Напоминаем, что данный двор в Муравленко благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».