На Ямале более 200 ребят примут участие в чемпионате по профмастерству среди инвалидов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале прошло торжественное открытие VI регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

К состязанию подключились все колледжи региона, а также три коррекционные школы Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского. Соревноваться в профессиональном мастерстве будут около 200 ребят, а оценивать их - 85 экспертов.

Среди конкурсных компетенций: «Медицинский и социальный уход», «Вязание спицами», «Столярное дело», «Обработка текста», «Швея», «Поварское дело» и другие.

- С каждым годом движение «Абилимпикс» набирает обороты, в этом году мы представляем 29 компетенций для всех возрастных категорий: школьников, студентов и специалистов. Подключилось небывалое количество школьников, причем не только из крупных городов, но и из удаленных северных поселков. Для детей это хорошая возможность показать себя, - рассказала начальник регионального центра развития движения «Абилимпикс» в ЯНАО Марина Ганина.

Победители регионального этапа будут участвовать в отборочном туре на право представлять Ямал в Национальном чемпионате, который пройдет в очном формате в Москве.

Сами победители, призеры и их наставники получат гранты от губернатора Дмитрия Артюхова: золотая медаль - 300 тысяч рублей, серебряная медаль - 250 тысяч рублей и бронзовая медаль - 150 тысяч рублей.