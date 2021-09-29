В Надыме стартовал фестиваль для пожилых людей

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме стартовал фестиваль «Новые возможности», приуроченный к приближающемуся Дню пожилых людей.

По словам главы района Дмитрия Жаромских, это подарок жителям старшего возраста, чтобы порадовать их и выразить им глубокое уважение.

Сам фестиваль проходит всю неделю на тематических площадках. К примеру, первый день был посвящен культуре: для пенсионеров организовали экскурсии по городу, посещение знаковых мест, а также серию мастер-классов в библиотеке «Город N». А завершился день встречей с известным надымским писателем Андреем Мартыновым.

Кроме того, в программе фестиваля - погружение в мир социальных сетей, спортивные мероприятия, ярмарки и праздничные концерты.

- Отмечу, что в нашем районе фестиваль проводится впервые и реализуется в рамках регионального проекта «Ямальское долголетие». Хочу пожелать участникам как можно больше положительных эмоций, радости и счастья в эти дни и все последующие, - отметил Дмитрий Жаромских.