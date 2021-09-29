Глава Шурышкарского района объяснил ситуацию с недостроенным приютом для животных

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов отчитался о ходе строительства приюта для животных после вмешательства прокуратуры.

- Одним из первых решений, принятых мной с момента избрания главой Шурышкарского района, а это произошло 22 марта текущего года, было решение о возведении приюта в блочно-модульном исполнении. От планов возводить объект в капитальном исполнении решили отказаться ввиду необоснованно длительных сроков и затрат. По действующему законодательству, приют должен был начать функционировать еще в 2020 году, поэтому в конце прошлого года в адрес администрации района было направлено представление прокуратуры, но строительство так и не было начато, - сообщил Олег Попов.

Также он отметил, что сейчас принимаются все меры, чтобы стройка была завершена. На данный момент уже выполнено благоустройство территории и установлено ограждение, возведено здание вольера и теплогенераторной. Сейчас рабочие приступили к строительству основного здания приюта.

За подрядчиками, которые выполняют работу, ведется постоянный контроль.