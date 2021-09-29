Погода на Ямале на 29 сентября: до +6 градусов

Погода на Ямале на 29 сентября.
Фото: Вера Зенина
В среду, 29 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +5, ночью +1. Ветер 2-4 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +5, ночью -3. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 3-6 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 2-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 3-7 м/с.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.