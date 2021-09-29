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Общество29 сентября 2021 4:58

Погода на Ямале на 29 сентября: до +6 градусов

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 29 сентября.

Погода на Ямале на 29 сентября.

Фото: Вера Зенина

В среду, 29 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +5, ночью +1. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +5, ночью -3. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +6, ночью -3. Ветер 3-7 м/с.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.