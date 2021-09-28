Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 15:40

Два новоуренгойца перевели фиктивной фирме по оказанию интим-услуг более 40 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Два новоуренгойца перевели фиктивной фирме по оказанию интимуслуг более 40 тысяч рублей

Два новоуренгойца перевели фиктивной фирме по оказанию интимуслуг более 40 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла преступную банду, которая представлялась фирмой по оказанию интим-услуг.

Все началось с заявления местного жителя 1999 года рождения, который сообщил, что некий человек, введя его в заблуждение, вынудил перевести 6 тысяч рублей.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. По указанному номеру мужчине сообщили, что изначально надо перевести деньги на банковскую карту. После того, как мужчина выполнил указание, с ним перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позднее в полицию обратился еще один гражданин 1981 года рождения, который по этой же схеме перевел неизвестным 36 тысяч рублей.

В итоге преступниками оказались жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и обвиняются в мошенничестве.