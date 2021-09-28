Два новоуренгойца перевели фиктивной фирме по оказанию интим-услуг более 40 тысяч рублей

Два новоуренгойца перевели фиктивной фирме по оказанию интимуслуг более 40 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла преступную банду, которая представлялась фирмой по оказанию интим-услуг.

Все началось с заявления местного жителя 1999 года рождения, который сообщил, что некий человек, введя его в заблуждение, вынудил перевести 6 тысяч рублей.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. По указанному номеру мужчине сообщили, что изначально надо перевести деньги на банковскую карту. После того, как мужчина выполнил указание, с ним перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позднее в полицию обратился еще один гражданин 1981 года рождения, который по этой же схеме перевел неизвестным 36 тысяч рублей.

В итоге преступниками оказались жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и обвиняются в мошенничестве.