На Ямале первая беременная, привившаяся от коронавируса, готовится к рождению малыша

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На Ямале продолжается вакцинация беременных женщин от коронавируса. Прививки уже сделали порядка десяти будущих мам, все они чувствуют себя хорошо.

Первой на Ямале привилась Мария Тибиде, работающая медицинской сестрой в поликлинике Яр-Салинской больницы. Сейчас северянка готовится к декрету.

- Вакцинацию перенесла хорошо. Всего один вечер держалась температура чуть выше 37 градусов. Мама и сестра тоже последовали моему примеру и привились от коронавируса. Это важно для защиты будущего малыша, который скоро появится в нашем доме, - рассказала Мария Тибиде.

По словам медиков, в случае заражения коронавирусом у непривитой будущей мамы в разы выше риск тяжелого течения болезни.

- Всего с начала года на Ямале заразились более 250 беременных, из которых 33 женщины болели и в момент родов. В данном случае мы несем ответственность за две жизни, поэтому рекомендуем будущим мамам защитить себя, чтобы страшная болезнь не позволила омрачать такое долгожданное и позитивное событие как ожидание малыша, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Отметим, что для вакцинации беременных в России одобрен препарат «Спутник-V». По словам врачей, самым оптимальным для вакцинации является период после 22 недель беременности.