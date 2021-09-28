Попытка изнасиловать подругу обернулась для тазовчанина условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование. По данным следствия и суда, преступление произошло 20 июня 2021 года в райцентре.

- Было установлено, что происшествия случилось, когда подозреваемый и его жертва распивали алкоголь в компании знакомых. Оказавшись наедине с женщиной, тазовчанин предложил ей вступить в интимную связь, но получил отказ. Не смирившись с таким ответом, мужчина сначала жестоко избил потерпевшую, а затем попытался ее изнасиловать. Однако преступление не было доведено до конца ввиду активного сопротивления потерпевшей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. В итоге суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.