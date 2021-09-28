При поддержке пурнефтегазовцев в Губкинском реализован социальный проект

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в Губкинском реализован проект «Добрый город» по оказанию помощи горожанам, нуждающимся в ортопедическом и реабилитационном оборудовании. Общественная организация «Возможности без границ» закупила кресла-коляски, ходунки-роллаторы, ортопедические кровати, массажные подушки, специальный лестничный подъёмник, всего более 60 единиц оборудования. Средства реабилитации общественники будут выдавать в безвозмездное пользование жителям города на период восстановления после травмы или болезни.

Сегодня в ГОО «Возможности без границ» состоят около 300 губкинцев с ограничениями по здоровью. В этом году общественной организации «Возможности без границ» исполняется 10 лет. За это время при поддержке «РН-Пурнефтегаза» общественники реализовали более 30 проектов по реабилитации людей с ограниченными возможностями, среди которых оборудование соляной комнаты, тренажёрного зала и комнаты релаксации.