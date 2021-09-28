Фото: администрация Салехарда

До конца недели в Салехарде появится еще один роллердром. К его установке по ул. Чкалова уже приступила подрядная организация. Напоминаем, что обустроить площадку попросили жители районов Гидропорт и Комбинат.

- Как и обещал, в нашем городе на днях появится новый роллердром. Оборудование доставлено, подрядная организация приступила к сборке конструкций. Местные ребятишки смогут кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он отметил, что роллердром состоит из семи конструкций, которые подойдут как новичкам, так и профессиональным скейтерам.

Сам корт разделен на две зоны. Одна имитирует городскую среду, а вторая - флэт-зона, где предусмотрено свободное от фигур пространство.

Отметим, что конфигурация скейт-парка позволит проводить показательные выступления, мастер-классы, а также соревнования местного уровня.