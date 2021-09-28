Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 сентября 2021 года увеличилось на 97 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 97 человек. С начала периода количество заболевших достигло 50 262.

Из общего числа болеющих 591 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 72 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 689 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 436. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 84 заражения COVID-19, за весь период - 42 826.

Выздоровели за последние сутки 89 человек, с начала пандемии - 48 325.

За последние сутки в России выявлена 21 559 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 397 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 464 708 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 368 человек, с начала пандемии - 6 635 485. Также за сутки зафиксировано 852 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 205 531 человек.