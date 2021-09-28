На Ямале экс-депутут, у которого нашли наркотики и оружие, отделался ограничением свободы

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе вынесли приговор в отношении жителя села Белоярское, обвиняемого в целом ряде преступлений. Напоминаем, что задержали мужчину 28 апреля 2021 года, при обыске у него было изъято наркотическое средство и огнестрельное оружие с патронами.

- По данным следствия и суда, местный житель, занимающий должность депутата муниципального образования, незаконно выращивал в принадлежащем ему помещении наркосодержащее растение, которое хранил для личного употребления. Кроме того, мужчина незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие и патроны, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Отметим, что после возбуждения уголовного дела статус депутата был прекращен.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления. В итоге суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы.