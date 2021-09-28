Шурышкарский суд обязал местную власть отловить с улиц района бездомных собак Фото: Ольга Крыльцова

Шурышкарская прокуратура обнаружила множество нарушений в сфере законодательства об ответственном обращении с животными.

- Установлено, что с января 2020 года и до настоящего времени администрация не организовала на территории района отлов безнадзорных собак. Кроме того, в муниципалитете до сих пор не построен приют для содержания безнадзорных животных, на который было выделено 34 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес главе администрации представление, которое осталось без удовлетворения. После этого последовал иск в суд о признании бездействия властей незаконным.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, обязав администрацию организовать отлов безнадзорных животных. Его исполнение контролируется прокуратурой.