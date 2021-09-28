В Приозерном управляющая компания выплатит крупный штраф за нарушения на детской площадке Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура добилась наказания для управляющей компании, не следящей за состоянием детской площадки в поселке Приозерный. Напоминаем, что минувшим летом там травмировалась маленькая девочка.

- Установлено, что вопреки муниципальному контракту, ООО «Восток-Запад» не занималось обслуживанием детской площадки. Сотрудники УК не следили за состоянием игровых комплексов и не меняли разрушенные элементы. В результате этого ребенок провалился провалилась на горке, наступив на место, где отсутствовала доска, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора, генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекших причинение вреда здоровью граждан). Виновный обязан оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.