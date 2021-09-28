Ревнивый новоуренгоец отправится в тюрьму за попытку убить возлюбленную Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя, который едва не убил возлюбленную из-за ревности.

- Было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения приревновал свою сожительницу к другому мужчине. Затем, в ходе ссоры, он схватил топор и нанес женщине несколько ударов обухом по голове. В результате случившегося ей был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Спас женщину вовремя прибывший сотрудник полиции, который обезоружил преступника, а также своевременно доставил потерпевшую в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинская помощь.

В итоге суд приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.