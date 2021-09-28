Губкинцам показали проекты игровых площадок, которые могут появиться в следующем году

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин показал горожанам проекты игровых площадок, который планируется установить в следующем году. Все они являются инициативами граждан, выдвинутыми в рамках «Уютного Ямала.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Кстати, на сайте администрации уже можно посмотреть предварительные результаты рейтингового голосования. Предложений было очень много - от ремонта проездов и дорог до установки арт-объектов .

В лидерах голосования по-прежнему остается благоустройство Никольского сквера, далее идет установка памятника медикам, а завершает тройку лидеров инициатива по ремонту ул. Нефтяников.

Напоминаем, что в трех городах Ямала итоги голосования уже подведены. Так, в Новом Уренгое появится военизированная полоса препятствий, в Салехарде - мангальная зона у скульптуры «Мамонт», а в Муравленко - велопарковки.