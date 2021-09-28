В Лабытнанги заасфальтировали дорогу по ул. Заполярная-Южная

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги завершается сезон дорожных работ. Так, в городе заасфальтировали дорогу по ул. Заполярная-Южная, находящуюся в районе новостроек. А по ул. Гагарина подрядчик обустраивает тротуары, водопропускные лотки и ведет укладку асфальта.

Также заканчивается ремонт дороги на улицах Северная и Рабочая, которые ведут в отдаленный мкр. Геофизики. Сейчас там осталось привести в порядок съезды и нанести разметку. Всего подрядчик - АО «Ямалавтодор» - обновил 1,3 километра дороги. Ранее, благодаря нацпроекту, вдоль этих улиц был выполнен монтаж линии освещения.

Всего за сезон в Лабытнанги отремонтировано рекордное количество дорожных участков - свыше 21 километра.