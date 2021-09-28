Погода на Ямале на 28 сентября: похолодание к вечеру

Погода на Ямале на 28 сентября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.

Надым: ясно. Днем +6, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: малооблачно. Днем +6, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +5, ночью -4. Ветер 1-3 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +6, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +5, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +6, ночью -2. Ветер 2-5 м/с.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.