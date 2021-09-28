Погода на Ямале на 28 сентября: похолодание к вечеру

Погода на Ямале на 28 сентября.
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 28 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.
Надым: ясно. Днем +6, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.
Ноябрьск: малооблачно. Днем +6, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днем +5, ночью -4. Ветер 1-3 м/с.
Губкинский: ясно. Днем +6, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +5, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.
Муравленко: ясно. Днем +6, ночью -2. Ветер 2-5 м/с.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.