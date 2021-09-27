В районе Тарко-Сале с берега реки Пяку-Пур убрали почти тонну мусора

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершился проект «Чистые игры», объединивший девять команд. У каждой из них был один час на решение экологических загадок и достижение цели - собрать как можно больше мусора. Стартовали участники от стелы в районе моста через реку Пяку-Пур.

- Экология становится одним из ключевых направлений молодежной политики Пуровского района, учитывая промышленный потенциал нашего муниципального округа. Мы стараемся приобщить как можно больше людей к культуре бережного обращения с природой. Часто на территории Пуровского района проводим субботники. Проект «Чистые игры» - еще одна возможность для заботы об экологии, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

Каждая игра - реальный результат в количестве собранного мусора. В этот раз всего за один час участники «Чистых игр» собрали 969 килограммов пластика, металла, стекла, батареек и резиновых покрышек. Первое и второе место досталось представителям Молодежного совета, на третьем месте оказалась команда центра национальных культур «Полярные волки».

Отметим, что на территории Пуровского района с начала сезона «Чистые игры» проводились в третий раз. Ранее экологический квест прошел в Пурпе и Тарко-Сале в лесном массиве в районе старого стадиона. По итогам трех игр было убрано почти 5 тонн мусора.