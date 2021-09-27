В Лабытнанги педофил, домогавшийся дочери сожительницы, надолго отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги вынесли приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

- Было установлено, что в течение нескольких лет мужчина домогался до своей малолетней падчерицы. О происходящем в правоохранительные органы сообщила подруга матери, которой девочка жаловалась на действия отчима, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия мужчина был заключен под стражу. На данный момент суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.